Sere B Interregionale: per l’Orlandina vittoria facile nel derby contro la Fortitudo

Come da pronostico la Infodrive Capo d’Orlando si impone fuori casa sulla Fortitudo Messina, fanalino di coda della Serie B Interregionale, con il punteggio di 47-98.

Una gara giocata al massimo dai paladini, con impegno e determinazione, proprio come aveva chiesto coach Bolignano. Nel più classico dei testa coda l’Orlandina vince e difende il primato solitario in classifica, quando mancano due giornate al termine della prima fase. La Fortitudo gioca comunque un buon primo tempo, chiudendo sotto 30-40 all’intervallo lungo. Nei secondi 20’ emerge tutta la differenza tra le due formazioni, con il terzo quarto che chiude definitivamente il match: per la Infodrive un parziale di 35-9 orchestrato da Jasaitis, 29 punti con il 100% dal campo e dai 23 punti di Leonardo Marini. In doppia cifra chiudono Matteo Palermo, 15 e Patrick Gatti, 13.

Per coach Bolignano dunque solo risposte positive nelle ultime partite da dopo la sosta natalizia fino ad ora. Nel mirino dei bianco azzurri adesso ci sono le ultime due giornate della regular season: Sala Consilina in trasferta alla prossima ed il derby casalingo con Barcellona.

Match quest’ultimo per cui sale l’attesa dei tifosi, già in fermento e pronti a sostenere in massa la squadra domenica 18 febbraio all’Infodrive Arena.