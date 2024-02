Rimborsi delle esenzioni dei ticket, silenzio dell’Asp di Messina, la Cisl: “Non parole, ma soluzioni!”

È imbarazzante il silenzio dell’Asp di Messina sulla vicenda dei rimborsi dell’esenzioni dei ticket. L’azienda, dopo le interlocuzioni con la Cisl Messina, si era detta disponibile ad un incontro per valutare l’estensione oltre i 30 e 60 giorni della possibilità di presentare ricorso e la costituzione di una commissione che potesse valutare, caso per caso, tutte le posizioni dei cittadini.

“Ad oggi – spiega il segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi – nonostante sia trascorso diverso tempo non c’è una risposta formale. Siamo andati più volte a chiedere chiarimenti, ma oltre la disponibilità verbale non c’è nulla. Un atteggiamento inaccettabile quello dei vertici Asp. Ci aspettiamo che l’Asp risolva quanto prima la vicenda che sta creando non pochi problemi ai cittadini”.