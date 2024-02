Messina: recuperato un peschereccio affondato nel molo Norimberga

Nella mattinata di oggi 5 febbraio 2024, intorno alle ore 10, personale del comando provinciale dei Vigili del fuoco di Messina è intervenuto per il recupero di un peschereccio affondato nel molo Norimberga presso il porto dello stretto.

Le cause dell’affondamento sono in corso di accertamento. Il personale del comando dei vigili del fuoco, coordinato dal funzionario Ncdcs Nicolò Bellinghieri, dopo avere accertato il pericolo incombente per la normale navigazione, ha provveduto al recupero delle parti in emersione ed in particolare della Tuga in legno, mediante l’utilizzo di autogrù VVF manovrata dal capo reparto Peditto Nunzio, proveniente dalla sede centrale.

A queste operazioni era presente personale della Capitaneria di Porto, per gli adempimenti di competenza.