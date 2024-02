Ficarra – “Non siamo persone SERIE”! In scena “L’insolito Carnevale”

Ieri, domenica 4 Febbraio, a Ficarra è andato in scena, è proprio il caso di dirlo, “l’Insolito Carnevale” che, ormai appuntamento fisso, anima ed è diventato un punto fermo tra gli appuntamenti nebroidei dedicati al Carnevale.

Lo slogan pensato per questa sesta edizione della festa in maschera a tema più insolita è stato “A Ficarra non siamo persone SERIE”.

Il riferimento, naturalmente, era puntato sul tema scelto per caratterizzare quest’anno: Le Serie TV di ogni tempo che hanno animato e continuano ad animare gli entusiasmi dei giovani e dei meno giovani e che puntualmente vediamo (e rivediamo) su Netflix, Sky, Prime Video, Disney Plus e sulle altre piattaforme.

Così piazza Umberto I^ a Ficarra è diventato un grande set con tanto di registi e macchine da presa per “raccontare” i fatti ed i “mondi” di personaggi, con ambientazioni e scenari, di queste serie.

Dal Trono di Spade a Grey’s Anatomy, da Bridgerton ad One Piece, da Don Matteo, tra le maschere meglio rappresetate, a I Leoni di Sicilia. Poi sono apparsi I Flistones, la Famiglia Addams, ed altri gruppi mascherati, ma anche singoli gruppi che hanno riempito di colore la piazza dove troneggiava un grande divano come mega telecomando. Una festa popolare con musica la musica dei ed il buon cibo tra gli stand.

Un Carnevale diverso, e insolito, che Ficarra ripropone in maniera vincente.

La manifestazione è stata voluta dall’Amministrazione comunale, ha avuto la regia del CCN Cento archi di Ficarra coadiuvato dalle associazioni cittadine come la Pro Loco e l’ASD Ficarra e la partecipazione delle istituzioni locali quali la Parrocchia Maria SS Assunta, l’Istituto Comprensivo Brolo, la Ludoteca comunale “Casa degli Alfabeti” e i numerosi volontari; il tutto con il patrocinio oltre che del Comune di Ficarra anche dall’Unione dei Comuni Terra dei Lancia.