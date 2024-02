Lunedì mattina da incubo per i pendolari che viaggiano sulla A20. Un brutto incidente ha paralizzato il traffico vicino alla Galleria di Tindari, in direzione Messina.

Non si conoscono ancora le dinamiche dell’incidente, in cui sono rimaste coinvolte due auto ma sembrerebbe esserci un ferito. Non sembra comunque si tratta di un incidente grave Sul posto mezzi di soccorso e la Polizia Stradale di Messina Boccetta. Il traffico al momento è paralizzato.