La NextCasa a Piazza Armerina per ritrovare la vittoria

Dopo tre sconfitte consecutive e una settimana tormentata, che ha visto la cessione di Luka Lalic alla Siaz Piazza Armerina, la NextCasa Barcellona Basket 4.0 sarà impegnata proprio contro la squadra del suo ex cestista con l’unico obbiettivo di ritrovare la vittoria.

Non sarà facile contro un team che ha iniziato il campionato con l’obbiettivo di vincerlo, ma che ha effettuato vari cambiamenti, compreso l’allenatore, e vuole ricostruire un rooster pronto a ben figurare nella seconda fase.

Coach Biondo e il suo staff in settimana ha lavorato molto sulla testa dei propri uomini che, in particolar modo, a Rende e in casa contro la Basket School Me ha smarrito quella grinta e voglia di vincere che aveva contraddistinto il cammino fino a qualche settimana fa.

Il presidente Romano ha dichiarato con pacatezza e rammarico che le sconfitte fanno parte del gioco, ma la mentalità bisogna sempre mantenerla ed è proprio questa quella che è mancata nelle ultime uscite.

Con la cessione di Lalic sarà Federico Caroe’ ad avere più spazio di agire negli schemi di coach Biondo, ma è tutta la squadra che deve reagire a partire da Tartamella e Drigo poco reattivi sotto le plance nell’ultimo mese.

Anche a Piazza Armerina si prevede un nutrito numero di tifosi barcellonesi pronti a sostenere i ragazzi del Longano, perché qualche sconfitta non potrà mai cancellare la passione per la propria squadra.