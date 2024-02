Stalking e minacce ai danni di una ragazza. 73enne condannato ad un 1 anno e 4 mesi

Un caso che dovrebbe far riflettere. E’ accaduto a Messina e a commettere un reato è stato un 73enne, condannato ad un anno e quattro mesi di reclusione per minacce e stalking nei confronti di una giovane messinese.

La decisione è giunta ieri al Tribunale di Patti, da parte del Gup Eugenio Fiorentino, che ha condannato l’uomo anche al risarcimento dei danni subiti dalla parte offesa, da determinarsi in separata sede civile nonché al rimborso delle spese di assistenza legale per la costituzione di parte civile.

La giovane, assistita dall’avvocato Carmelo Portale del Foro di Patti, era stata costretta a bloccare l’utenza telefonica e a cambiare abitudini di vita. Non solo: la ragazza subiva anche pedinamenti e appostamenti, telefonate alla vittima e alle persone a lei care per screditarla.

L’uomo, con condotte reiterate la minacciava e molestava cagionandole “un perdurante e grave stato di ansia e paura” ingenerando anche nella vittima il “fondato timore per la propria incolumità”. L’anziano inoltre importunava i membri della famiglia della ragazza, con chiamate e messaggi che avevano l’obiettivo di danneggiare la reputazione della donna: raccontava loro che la giovane si prostituiva e che era solita fare uso di sostanze stupefacenti.

Non ultimo, minacciava la ragazza di far girare un video (in realtà inesistente), che la vedeva compiere atti sessuali.

Al termine del processo, con rito abbreviato, il 73enne è stato condannato a un anno e quattro mesi di reclusione. L’imputato è stato difeso dall’avvocato Salvatore Carrabba.