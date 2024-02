Piantato “l’Albero di Falcone” nei giardini della scuola di Gliaca di Piraino

La cerimonia, alla presenza di autorità civili, politiche, religiose e militari, stamani a Gliaca di Piraino. Ad accogliere le autorità, il sindaco di Piraino Salvatore Cipriano.

L’albero di Falcone, una talea di ficus Macrophillocarpus, che nasce dall’albero diventato simbolo a Palermo del legame allo Stato contro la lotta alle mafie è stato piantato nel giardino della scuola di Gliaca di Piraino.

La manifestazione “l’albero di Falcone, insieme per la legalità” ricca di simboli e spunti di riflessione diventa quindi, anche a Piraino, un messaggio di speranza e certezze che si riempie di ottimismo e fiducia anche perché comincia dalla scuola.

Il progetto è curato dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità che ha avviato le procedure per la duplicazione e distribuzione dell’Albero di Falcone. Un brillante progetto di educazione alla legalità ambientale. Un progetto ambizioso dei Carabinieri per combattere i crimini ambientali con l’Arma dell’educazione alla legalità ambientale e con il coinvolgimento delle scuole in questo obiettivo strategico.

Alla manifestazione pirainese, stamani, insieme al dirigente scolastico Leon Zingales c’erano anche i vertici provinciali e territoriali dei Carabinieri – compreso il Comandante del Reparto Carabinieri Biodiversità di Reggio Calabria – della Polizia di Stato e Guardia di Finanza, della Forestale ed ancora sindaci e amministratori del comprensorio deputati regionali e nazionali (Nino Germanà, Pippo Laccoto e Pino Galluzzo), padre Calogero Carlo Musarra, il vice prefetto di Messina – Filippo Romano – e Pippo Scandurra (Fai), una folta delegazione di consiglieri e amministratori del comune di Piraino, alcune classi della scuola pirainese accompagnati dai loro docenti.

Il Comandante del Reparto Carabinieri Biodiversità di Reggio Calabria, Ten. Col. Giuseppe Micalizzi, ha illustrato il progetto, spiegando in particolare i vantaggi per l’ambiente derivanti dalla presenza di più specie arboree e facendo capire ai ragazzi che più piante verranno messe a dimora maggiore sarà il risparmio di CO2, invogliando quindi gli studenti a fare attivamente qualcosa per migliorare la qualità ambientale. Questi alberi contribuiranno a formare il “Grande bosco diffuso” formato dalle giovani piante messe a dimora da tutti gli studenti e che sarà visibile su un’apposita piattaforma web che monitorerà la crescita e lo stoccaggio di CO2.