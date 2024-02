Barcellona PG – Sfilata all’Istituto Enzo Ferrari: “il riciclo che fa moda”

Si è svolta giorno 28 gennaio 2024 presso l’Istituto superiore Enzo Ferrari di Barcellona Pozzo di Gotto una sfilata, che aveva come tema: “il riciclo che fa moda”.

Alla sfilata hanno collaborato docenti ed alunni di due indirizzi, unitamente al corso serale moda adulti. Questa è la prova attestata che dal riciclo si può giungere alla creatività, trasformando semplici materiali in un innovativo look per un cocktail, per una serata di gala o nell’abito da indossare per una cerimonia importante.

Un’esperienza di stile e sostenibilità, dove linee, colori e forme hanno incontrato nuove tendenze. I materiali usati sono stati decorati con materiale riciclato: anelli dorati di tende, linguette di lattine, tappi di latta, tasti di tastiera, gusci di pistacchi, tappi di sughero, spago, conchiglie, bottoni, fondi di bottiglie di plastica, cerniere, stoffe di jeans, carta.

L’abito principale della sfilata è stato “mille bolle”, una gonna a mezza ruota ampia e lunga decorata con bicchieri di plastica e corpino a fascia, completato con mantello lungo che si chiude davanti con un grande fiocco realizzato con fogli di polietilene. Presente anche il maestro Giovanni San Giovanni che ha allietato l’evento con il suo violino.

Angela Serena Lo Conti