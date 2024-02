Milazzo: Presentata la “fontana del Dio Mela”

Si è tenuto mercoledì a Milazzo nella storica location di Palazzo D’Amico, organizzato dalle associazioni Teseo e Italia Nostra, un evento di particolare rilevanza storica, artistica e culturale, la presentazione della Fontana del Dio Mela , situata al centro della città di Milazzo, ovvero piazza Caio Duilio. Alla presenza dell’autore Ettore Giulio Resta, che fra l’altro l’indomani compiva 81 anni, ha portato i saluti dell’Amministrazione il sindaco Giuseppe Midili e la neo-assessora ai Beni culturali Lydia Russo.

I lavori sono stati introdotti dal presidente di Italia Nostra Guglielmo Maneri , che ha fatto un excursus delle fontane e delle sorgenti d’acqua presenti fin dall’antichità nel territorio e nel sottosuolo della città mamertina.

Quindi è toccato al prof.Nicola Mento proiettare un suo video sulle origini della Fontana del Dio Mela fin dal 1769, data in cui fu costruita la prima Fontana antesignana di quella attuale, ma il video si è soffermato anche sulla Fontana del marchese D’Amico , allocata a S.Giovanni intorno al 1800 e di cui si sono perse le tracce se non per un’aquila presente in una Fontana del Borgo di fronte alla chiesa del Rosario.

Infine è intervenuto il maestro Ettore Resta , che con l’ausilio di alcune diapositive ha raccontato le fasi della costruzione della Fontana fin dall’approvvigionamento dei blocchi di marmo nella cava di Marina di Pietrasanta in Toscana , dove prendeva il suo marmo anche Michelangelo.

Le storie e gli aneddoti sono stati poi ripresi dal dott.Attilio Andriolo in una breve intervista che egli ha fatto a Ettore Resta, nel corso della quale sono stati ricordati episodi molto commoventi della vita da capitano di aliscafi di Ettore Resta. Il pubblico numeroso ha molto gradito l’evento e alla fine gli auguri di buon compleanno da parte di tutti i presenti hanno concluso una stupenda serata all’insegna dell’arte, della cultura e della storia.