Impazza il Carnevale anche a Miss Reginetta d’Italia

Esplode il Carnevale anche nella settima selezione stagionale, per la Sicilia orientale, del concorso Miss Reginetta che mette in passerella la bellezza siciliana dai 14 ai 60, ognuno in gara nella propria categoria.

Le partecipanti oltre alle classiche uscite in abito casual ed elegante hanno presentato il costume di Carnevale tra applausi, sorrisi e tanto divertimento.

Una selezione tra bellezza, storia, tradizione e cultura grazie anche alla presenza in giuria del personal trainer Tino Ruggeri, di Sifu Roberto Pasqualino, della presidente dell’associazione Antiche Torri Antonella Alibrando, della vincitrice nel 2011 del concorso Ragazza dell’Anno e del presidente dell’associazione culturale teseo Attilio Andriolo.

Nella categoria Over affermazione di Antonella Sciliberto di Barcellona Pozzo di Gotto, di Giusy Puccio di Comiso, Alessandra Bucca di Milazzo e Paola Mortelliti di Messina

Per Miss Reginetta approdano alla finale regionale Chiara Offrè di Furnari, Ariel Morana di Barcellona Pozzo di Gotto, Cecilia Milone di San Filippo del Mela, Nicole Quattrocchi e Alessandra Soliera di Messina e Martina La Paglia di Catania.

Podio anche per Miss Carnevale con Gaia Sottile di Milazzo che è stata la piuù votata, davanti a Mariasole Venuti e Aurora Rizzo di Messina.

Tra I tanti messaggi partiti dall’evento, anche quello di non maltrattare e abbandonare gli animali.