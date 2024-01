Serie B Interregionale: Ottimo momento per la Basket School Me, che si coccola il gioiello Leonardo Di Dio

Una Basket School bella e vincente quella costruita dall’esperto coach Pippo Sidoti, che dopo aver raggiunto la salvezza con tante giornate di anticipo e superato le difficoltà legate all’impianto di gioco e di allenamento, basti pensare che ad un certo punto della stagione circolava la voce che la squadra potesse giocare le partite interne a Patti, sta scalando la classifica e dopo la vittoria a Barcellona, in uno scontro diretto che valeva due punti pesanti da portare nella seconda fase, si è posizionata al 5° posto affiancando la Siaz Piazza Armerina a quota 22.

Nel prossimo turno ospiterà la Svincolati Milazzo con l’obbiettivo di consolidare la posizione in classifica e di proseguire il percorso di crescita tecnica e mentale.

Punto di riferimento della squadra è sicuramente Leonardo Di Dio, presente in difesa e preciso in zona d’attacco e che con 19,2 punti di media a partita è il terzo miglior realizzatore del girone.