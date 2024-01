Pallavolo serie D/F – Continua la marcia in vetta alla classifica per la Pallavolo Oliveri e la Volley 96 Milazzo

Nel campionato di Serie D/F, nel girone B, continuano a mantenere la vetta, a quota 26, la Pallavolo Oliveri e la Volley 96 Milazzo.

Nella 10^ giornata di campionato, le due capoclassifica hanno vinto lontano dalle mura amiche, la squadra di mister Di Mauro a Fiumefreddo contro la Papiro Volley per 3-0, mentre la squadra della città del capo a Randazzo per 3-1.

Terza forza del campionato il duo formato dalla Galpe Volley Catania e da Aci Catena. La Galpe Volley ha vinto a Messina contro la Peloro per 3-1; mentre Aci Catena a battuto in casa la Giardini del Volley per 3-0.

Inseguono a quota 18 la Planet Lombardo, che ha battuto per 3-1 la Open Club Sport, 7 punti in classifica, e la Nebrodi Volley che al termine di una maiuscola prestazione ha battuto 3-1 la Team Volley Me, subito dietro in classifica con 15 punti.

La classifica è chiusa dalla Volley Ct con 0 punti, che in questa decima giornata ha osservato il turno di riposo.

Nel prossimo week end giocheranno in casa la Pallavolo Oliveri contro la Randazzo Volley e la Volley 96 Milazzo contro la temibile Lombardo Shop.

Giardini del Volley ospita la Papiro, la Galpe Ct ospita il fanalino di coda Volley Accademy, il Team Volley Me sarà impegnata contro la forte Aci Catena e l’Open Club Sport ospita la Peloro Volley con l’obbiettivo di distaccarla in classifica.

Riposa in questa giornata la Nebrodi Volley.