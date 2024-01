Palermo: sequestrata cocaina, crack, hashish e marijuana, operazioni della finanza e dei carabinieri

I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno sequestrato circa 11 chilogrammi di cocaina nascosta in un’automobile che è stata sottoposta a controllo nei pressi dello svincolo autostradale di Buonfornello in direzione Palermo.

In particolare, nella serata dello scorso 22 gennaio, nell’ambito dei servizi di controllo economico del territorio effettuati lungo le strade che conducono a Palermo, una pattuglia del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria ha fermato un’auto.

Procedendo alla perquisizione del mezzo, grazie al fiuto dei cani antidroga Anouk e Ethoo del Gruppo Pronto Impiego di Palermo, sono stati rinvenuti, perchè nascosti all’interno del serbatoio, dieci involucri avvolti in buste di cellophane trasparente, per un peso complessivo di 10,9 chilogrammi di cocaina.

Lo stupefacente, qualora immesso sul mercato, avrebbe fruttato al dettaglio ricavi per circa 1 milione di euro. Il corriere, di nazionalità italiana, è stato tratto in arresto e condotto presso la casa circondariale “A. Lorusso – Pagliarelli” di Palermo; il 25 gennaio scorso è stato convalidato il suo arresto, disponendo la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Nel corso di un’altra operazione i Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo hanno denunciato un 22enne palermitano per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. In un garage di sua proprietà sono stati rinvenuti circa 40 grammi di hashish, una bilancia di precisione e svariato materiale per il confezionamento della droga. In un’altra zona della città è stato trovato quasi un chilo di marijuana ed in un’altra ancora oltre un chilo tra cocaina, crack, hashish e marijuana parzialmente già suddiviso in dosi. In avanti sono scattati due arresti per spaccio (arresti che poi sono stati convalidati), recuperando più di due etti l’hashish e circa 300 euro ritenuti frutto dell’illecita attività.