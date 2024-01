Autostrade Siciliane: da domani rincaro del 2% sui pedaggi. De Luca (M5S): “Incrementi del tutto ingiustificati”

Incredibile, ma vero. Nonostante i continui disagi e le strade dissestate, dal 1° febbraio viaggiare nelle autostrade siciliane costerà più di prima.

Lo comunica lo stesso Consorzio autostrade, richiamando l’art. 8 comma 9 del decreto-legge 30 Dicembre 2023, n. 215. “Le tariffe autostradali della rete in concessione saranno incrementate del 2,3%, a decorrere da giorno giovedì 01 febbraio 2024″.

Aumenti che sono scattati per tutte le autostrade già da gennaio 2024. Si tratta di una norma contenuta nel decreto milleproroghe varato a fine dicembre dal Consiglio dei Ministri, che vede così un nuovo rincaro dopo quelli del 1° gennaio 2023 (+2%) e del 1° luglio 2023 (+1,34%).

“Gli aumenti del pedaggio autostradale annunciati dal Cas, che saranno operativi già dalla giornata di domani, sono del tutto ingiustificati. A fronte di un servizio del tutto inadeguato, con strade colabrodo e continui disagi per gli automobilisti, reputo vergognoso l’incremento delle tariffe del 2,3% su tutta la rete in concessione.

Gli utenti che percorrono le strade gestite dal Consorzio Autostrade Siciliano, rischiano quotidianamente seri incidenti per carenza di manutenzione o per la circolazione ridotta a causa dei numerosi cantieri aperti e, sicuramente, non meritano questa vera e propria beffa.

I cittadini, le aziende e i professionisti più penalizzati sono quelli messinesi che per uscire dalla città sono sempre costretti a percorrere l’autostrada.

Invece di prevedere questi aumenti bisognerebbe pensare a un rilancio del Cas, che è ormai da troppi anni considerato un carrozzone incapace di gestire in modo efficace le infrastrutture della Regione, prevedendo piuttosto la gratuità delle tratte fino a quando non si raggiungono standard minimi di sicurezza”, così in una nota il deputato messinese Antonio De Luca, Capogruppo all’ARS del MoVimento 5 Stelle.