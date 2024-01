Taormina, dosi di cocaina nascoste in un pacchetto di sigarette. Arrestato 22enne

Nella serata di venerdì scorso, è stato trovato in possesso di circa 9 grammi di cocaina già suddivisa in 17 dosi pronte ad essere smerciate. Si tratta di un ventiduenne originario di Catania, sottoposto a controllo, al casello autostradale di Taormina, dai poliziotti di quel Commissariato di Pubblica Sicurezza impegnati in specifici servizi antidroga.

I poliziotti hanno proceduto alla perquisizione d’urgenza del ventiduenne sul posto e dell’autovettura su cui viaggiava, rinvenendo le dosi di sostanza stupefacente nella tasca dei pantaloni, ben custodite all’interno di un pacchetto di sigarette. Rinvenuta nel portafoglio e sequestrata anche la somma di circa 900 euro in banconote di vario taglio, verosimile provento dell’attività di spaccio.

Il ventiduenne è stato pertanto tratto in arresto in flagranza di reato e, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo presso il Tribunale di Messina, all’esito del quale l’arresto è stato convalidato e contestualmente disposto l’obbligo di firma per l’arrestato.

.