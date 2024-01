Messina, rogo in un bar nella notte. Indagini in corso

Questa notte, intorno alle ore 2:00, i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti per un incendio che ha interessato un locale adibito a bar tavola calda, sito sulla strada statale 114, a Messina.

La squadra intervenuta ha bonificato e messo in sicurezza il sito interessato dall’incendio.

Sono in corso indagini per stabilire le cause che hanno generato l’origine delle fiamme.

Secondo le primissime informazioni sulla vicenda, potrebbe trattarsi di un incendio di natura dolosa. Le indagini per accertare quanto avvenuto sono state affidate alla Polizia di Stato.