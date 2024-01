San Fratello – Si punta all’efficientamento energetico

L’esecutivo di Giuseppe Princiotta vuole ammodernare la pubblica illuminazione di San Fratello e per questo ha approvato il progetto esecutivo redatto dall’ingegnere Piero Fabio. Importo del progetto è 500 mila euro.

Con questo intervento si vuole puntare al risparmio energetico, evidenziando come l’impianto di illuminazione comunale necessiti di interventi di adeguamento e ampliamento, mentre ci sono pali e armature stradali in stato di degrado. Altro efficientamento energetico l’esecutivo vuole proporlo per la vecchia sede municipale di via Roma; anche questo immobile necessita di lavori per contenere i consumi energetici. Il progettista è sempre l’ingegnere Piero Fabio, ma cambia l’importo rispetto a quello previsto per la pubblica illuminazione, che è di 250 mila euro. Anche in questo caso l’amministrazione ha approvato il progetto esecutivo. Infine è stata approvata la perizia di variante al progetto esecutivo per la realizzazione di tre blocchi di loculi cimiteriali per complessivi 72 posti all’interno del cimitero comunale. Il progetto esecutivo è stato redatto dall’architetto Ciro Regalbuto, l’esecuzione dei lavori all’impresa “Basile Gigante rosario” di San Fratello, che ha offerto il ribasso del 16,17% per un importo di poco superiore a 90 mila euro. In corso d’opera sono intervenute modifiche, per migliorarne la funzionalità e da qui la perizia di variante approvata dall’esecutivo.