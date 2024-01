Torrenova, avviati i lavori di demolizione e ricostruzione della scuola elementare. Consegna entro un anno

Tra passato e futuro l’amministrazione comunale di Torrenova ha avviato ieri i lavori di demolizione del plesso della scuola elementare Nicholas Green. Gli interventi sono finalizzati alla “ristrutturazione e alla manutenzione straordinaria per l’adeguamento sismico dell’edificio scolastico relativo al corpo “A” realizzato in muratura portante”.

Si tratta della storica scuola elementare di Torrenova, costruita nel 1957 in Via Benedetto Caputo, quando ancora la comunità faceva parte del comune di San Marco d’Alunzio, e che ha visto generazioni di torrenovesi, di padre in figlio, sedersi e formarsi sui banchi ospitati nelle aule ampie e luminose, e tantissimi insegnanti dedicarsi con amore alla formazione culturale delle giovani generazioni, come ci racconta una cittadina che osserva con nostalgia, mentre la gru sgretola le pareti della vecchia scuola.

Un intervento che consentirà, però, di restituire agli scolari di Torrenova un edificio efficiente, sicuro e moderno. I lavori, per un importo di oltre 1 milione e 594 mila euro, finanziato con i fondi PNRR Misura M4C1 3.3. Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica, saranno eseguiti dalla ditta Fratelli Micciulla srl di S. Agata di Militello, RUP geometra Giuseppe Occhiuto, e diretti dall’architetto Lorenza Palmeri.