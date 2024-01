Serie B Interregionale: Tre match e punti pesanti in palio tra Viola RC – Ragusa, Sala Consilina – Piazza Armerina e Barcellona Basket -Basket School Messina

Con le ultime quattro giornate da giocare entra nel vivo il campionato di serie B Interregionale.

Quattro partite per formare la griglia delle otto squadre che si incroceranno nei play off con il girone G formato da squadre campane e pugliesi.

Turno sulla carta agevole per la prima della classe, l’Orlandina Basket, che affronterà all’Infodrive Arena il Cus Catania.

Punti pesante in ballo a Reggio Calabria dove la Viola ospita la pariclassifica Virtus Ragusa, le due squadre viaggiano appaiate al secondo posto, all’andata fini 105-98 per i virtussini.

Sala Consilina, quarta in classifica con 24 punti, e reduce dalla sconfitta contro la Basket School, ospiterà la Siaz Piazza Armerina, quinta con 22 punti, che dopo l’esonero dell’allenatore e l’infortunio di Laganà sta attraversando un periodo di crisi.

Due i derby messinesi in programma, domani sera, per la parte bassa della classifica Basket Castanea – Fortitudo Messina, domenica alle ore 18:00 per la parte alta si affronteranno NextCasa Barcellona e Basket School Me, 20 punti a testa e umore diverso, visto che Barcellona ha perso le ultime due partite, contro Ragusa e Rende, e la squadra allenata da Pippo Sidoti, dopo la buona prestazione a Capo d’Orlando, ha battuto tra le mura amiche Sala Consilina, all’andata vinse la squadra di Coach Biondo 77-63. Domenica al Palalberti gli orsetti devono rialzare la testa e riprendere la retta via per aggiudicarsi una buona posizione al termine della regolar season.

Chiude la 19^ giornata Svincolati Milazzo-Bim Bum Basket Rende.