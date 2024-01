Operazione RailPol Action Day Active Shield in Sicilia. A Messina la Polfer denuncia un uomo

1247 persone identificate e 269 bagagli controllati, 235 treni verificati, 172 agenti impegnati in 134 scali ferroviari della Sicilia: questo è il bilancio dell’operazione denominata “RAILPOL Rail Action Day ACTIVE SHIELD”, del Compartimento Polfer per la Sicilia, svoltasi nelle giornate del 23 e 24 gennaio u.s., organizzata, nell’ambito della collaborazione internazionale di Polizia, dall’Associazione RAILPOL di Polizie Ferroviarie e dei trasporti Europee, durante la quale i Paesi aderenti all’iniziativa hanno effettuato servizi di carattere preventivo e repressivo per contrastare i fenomeni criminosi maggiormente diffusi in ambito ferroviario e possibili atti di interferenza illecita alla sicurezza del trasporto ferroviario.

In tutta la regione sono stati effettuati controlli preventivi ai viaggiatori e ai relativi bagagli, anche con l’ausilio dei metal detector e di smartphone di ultima generazione che hanno garantito maggiore celerità nelle verifiche e con la collaborazione delle unità cinofile nelle stazioni di Catania e Palermo.

A Messina gli agenti della Sezione Polizia ferroviaria hanno proceduto al controllo di un individuo sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata che è stato denunciato in stato di libertà per violazioni delle prescrizioni inerenti la misura, nonché per detenzione di oggetti atti ad offendere.