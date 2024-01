Messina, incendio all’ex hotel “Paradise”, intervento dei Vigili del Fuoco

Dalle ore 17:00 odierne una squadra dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Messina è impegnata in località Paradiso, per l’estinzione di un’incendio sviluppatosi all’interno dell’ex hotel “Paradise” in via Consolare Pompea.

Sul posto il personale VVF ha provveduto ad estinguere le fiamme che si sono propagate, per cause in corso di accertamento, in un locale di circa 30 mq. L’attività del personale VVF è tutt’ora in corso con la bonifica e la messa in sicurezza dei locali. L’hotel è chiuso ormai da tempo, ma spesso viene “occupato” da senzatetto come rifugio. Dalle prime informazioni non risultano feriti. Sul posto anche il personale dell’arma dei Carabinieri per i rilievi di rito.