Domani sera tutte le Miss Reginette in passerella per la prima selezione del 2024

Prima uscita del 2024 per le bellissime Miss Reginette della Sicilia orientale che domani sera, sabato 27 gennaio, nell’accogliente Villa Cuciti di Milazzo parteciperanno alla 7^ selezione stagionale coordinata dall’infaticabile Nuccia Sottile sempre alla ricerca di belle e talentuose ragazze.

Sarà una serata ricca di momenti, in programma oltre alle classiche uscite moda dedicate al casual e all’elegante, ci sarà la presentazione degli abiti storici dell’associazione Antiche Torri di Santa Lucia del Mela che saranno illustrati dalla presidente Antonella Alibrando, ma visto il periodo anche la sfilata in abiti carnevaleschi colorati e gioiosi.

Bellezza, storia e cultura saranno protagonisti durante l’evento vista la presenza anche del presidente dell’associazione Teseo di Milazzo, il dott. Attilio Andriolo, pronto a testimoniare che bellezza e preparazione culturale debbano camminare di pari passo.

In passerella le partecipanti di Miss Reginetta d’Italia, Miss Reginetta Over e Talent Kids, quest’ultimo concorso offrirà anche dei momenti canori e di ballo.

Già 30 le partecipanti che illumineranno la passerella tra mille emozioni e tanti sorrisi, pronte a ricevere le fascie e le coppe messe in palio dagli sponsor.

Ospiti dell’evento anche il pernonal Trainer Tino Ruggeri, Sifu Roberto Pasqualino e la Ragazza dell’Anno 2012 Manuela Giunta, oggi mamma e affermata fisiatra, pronta a raccontare la sua vita da Miss.

Le finali nazionali si svolgeranno a Riccione, dal 1 al 5 maggio quelle di Talent Kids, mentre dal 21 al 31 agosto quelle di Miss Reginetta Over e Miss Reginetta d’Italia dove ci saranno le telecamere del docu-reality Queen Mood.

Le iscrizioni sono ancora aperte e gratuite al 339 8254709