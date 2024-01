Calcio – Turno interessante in Promozione, in Prima Sinagra-Sfarandina

Ultimo weekend calcistico di Gennaio pronto per il via, con parecchie gare intriganti per le compagini siciliane.

A cominciare dall’Acr Messina che spera nella terza vittoria consecutiva in casa della Turris, che in classifica si trova sotto di cinque lunghezze.

Derby interno invece per il Trapani in Serie D, contro l’Akragas, reduce dalla sconfitta in un altro derby. Match stuzzicante per il Siracusa in casa contro LFA Reggio Calabria.

Trasferta insidiosa per la Nuova Igea Virtus al San Ciro di Portici, derby interno per il Città di Sant’Agata contro il Canicattì.

Due impegni interni e tre esterni per le cinque messinesi in Eccellenza B. La Messana nell’anticipo di sabato aspetta l’Atletico Catania in un vero e proprio match spartiacque; la Nebros invece ospita un’altra catanese al Vasi, il Misterbianco.

Ancora una catanese sulla strada del Rocca Acquedolcese, il Mazzarrone. Impegno siracusano per il Milazzo, all’Angelino Nobile e nisseno per la Jonica al Presti di Gela.

Gare interne per le prime quattro della graduatoria in Promozione: sabato derby a Gliaca tra la vice capolista Gioiosa e la Santangiolese; testa-coda al Fresina tra la Rosmarino e la Nuova Azzurra.

Domenica il Città di Mistretta attende la Pro Mende, l’Aquila Bafia l’osso duro Lascari Cefalù. Chiudono il programma la sfida frizzante tra Città di Galati e Nuova Rinascita e i due stuzzicanti match Aluntina-Valle del Mela e San Fratello-Atletico Messina, nelle sabbie mobili della graduatoria.

Quattro derby palermitani e due messinesi nelle gare del torneo di Prima Categoria Girone B: la capolista Sinagra attende la Sfarandina, mentre la Nasitana ospita la Futura. Domenica poi la vice capolista Bagheria tenta di rimanere avvinghiata alla cima della classifica ospitando il Villabate.