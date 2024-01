Barcellona Pozzo di Gotto: Premio all’associazione “Le ali di trinacria” per l’impegno profuso durante il periodo del covid

Sarà consegnato, sabato 27 gennaio, dal comitato di Barcellona Pozzo di Gotto della Croce Rossa Italiana, l’attestato di benemerenza con medaglia di bronzo all’associazione “Le Ali di Trinacria”.

La cerimonia di premiazione si svolgerà nella sede della Croce Crossa presieduta dall’instancabile Giuseppe Puliafito impegnato giornalmente sul territorio di Barcellona Pozzo di Gotto.

L’associazione “Le ali di trinacria” è molto presente in città con vari eventi culturali e sociali.

Sarà premiata, in particular modo, per l’impegno profuso durante il periodo del covid dove con numerose donazioni di denaro e di generi alimentari di prima necessità hanno aiutate tantissime famiglie in difficoltà.

Il Presidente Pasquale Tramontana ci tiene a sottolinere: “Tutto quello che realizziamo lo facciamo con il cuore e voglio ringraziare tutti i soci e i collaboratori che ci aiutano e ci sostengono, grazie a loro domaini riceveremo questo importante riconoscimento che ci stimola a fare sempre meglio e di più”.