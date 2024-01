Sant’Agata Militello: fondi regionali per il cine teatro Aurora

Il cine teatro Aurora di Sant’Agata Militello sarà finanziato con 181 mila euro, grazie ai quali si potrà procedere alla ristrutturazione, ripristino e messa in sicurezza dell’immobile.

I fondi per il cine teatro santagatese rientrano tra gli oltre due milioni di euro per riqualificare 13 teatri siciliani, previsti da un decreto dell’assessorato regionale dei beni culturali che impegna le somme per lo scorrimento della graduatoria che era rimasta priva della copertura finanziaria.

Si tratta di interventi destinati alla ristrutturazione, al ripristino e alla messa in sicurezza degli edifici. «Attraverso questi fondi – afferma l’assessore Francesco Paolo Scarpinato (nella foto) – preserviamo luoghi simbolo dei territori e, al tempo stesso, mettiamo in circolo economie consentendo a tecnici, aziende e operatori del settore di prestare la propria opera».

Le somme, che ammontano complessivamente a 2,34 milioni di euro, sono già disponibili e i beneficiari possono avviare le procedure di spesa per 3 sale in provincia di Agrigento e di Catania, 2 di Caltanissetta ed una di Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani.