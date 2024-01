San Fratello: il programma del “Carnevale Sanfratellano”

Saranno sabato 3 e 10 febbraio e poi martedì 13 febbraio, dalle ore 17.00, le sfilate dei carri allegorici – si tratta della 10° edizione della sfilata, in programma per il “Carnevale Sanfratellano”.

La partenza sarà da piazza Portella e la sfilata si snoderà attraverso via Saverio Latteri, via Roma, piazza Federico II e ritorno in piazza Ricca Salerno.

Il 12 febbraio, alle ore 21.00, è in programma la 5° edizione di “Carnival Fest”, la festa di carnevale che premierà la maschera più originale di grandi e piccini e quella più simpatica. Musica con il Soldout Party in piazza Ricca Salerno.