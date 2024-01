Gioiosa Marea: 24 gennaio 2024, ore 15.37 e 22 secondi, il contatto radio con gli astronauti della missione “Axiom 3”

Sarà domani 24 gennaio, alle 15.37 e 22 secondi, il giorno e l’ora del contatto radio tra gli astronauti della stazione spaziale internazionale e gli alunni dell’istituto comprensivo “Anna Rita Sidoti” di Gioiosa Marea guidato dal dirigente Leon Zingales.

Il contatto radio durerà 7-8 minuti; nel corso del breve collegamento i venti alunni delle terze classi dell’istituto avranno la possibilità di porgere agli astronauti della missione “Axiom 3” alcune domande preventivamente approvate dalla Nasa.

L’istituto di Gioiosa Marea è l’unica scuola siciliana e una delle due italiane selezionate (l’altra è l’istituto comprensivo Villa Guardia, in provincia di Como) per il collegamento con la stazione orbitante nell’ambito del programma “Ariss School Contact” (Amateur radio on the International space station) realizzato in collaborazione con le agenzie spaziali Nasa, Roscosmos, Esa, Jaxa e Csa-Asc con protocolli DTN (Delay/Disruption Tolerant Networking) della NASA.

È il risultato di un progetto articolato che vede la partecipazione di numerosi attori della provincia messinese, tra i quali l’Associazione Radioamatori Eoliani e i comuni di Gioiosa Marea e di Piraino. Durante il collegamento radio saranno presenti anche i sindaci dei comuni di Gioiosa Marea e Piraino, Giusi La Galia e Salvatore Cipriano.

“L’emozione cresce sempre di più in tutta la comunità scolastica ed il territorio. Essere tra le due scuole italiane e tra le cinque scuole al mondo ammesse al collegamento ci riempie d’orgoglio e ci dona la forza per cercare di raggiungere mete sempre più ambiziose, ha dichiarato il dirigente scolastico Leon Zingales; i ragazzi sono pieni d’entusiasmo. Alzare gli occhi al cielo e dialogare con gli astronauti rappresenta un’esperienza indimenticabile. Tutte le difficoltà tecniche ed organizzative non sono nulla rispetto alla gioia di aver creato un’occasione formativa così straordinaria. Il collegamento potrà essere da tutti seguito attraverso un link generato dalla Centrale Operativa”.