Enna, imprenditore accoltellato a morte in casa

Un imprenditore edile è stato ucciso a coltellate nella sua abitazione, nel centro storico di Enna.

Il cadavere sarebbe stato scoperto da un fratello della vittima, che lavora nella stessa impresa edile di famiglia. Secondo le prime informazioni diffuse dalla agenzie di stampa, il 58enne quanto pare lavorava in un cantiere a pochi passi dalla sua abitazione e per questo motivo aveva deciso di fare rientro a casa per il pranzo. Non vendendolo ritornare il fratello, insieme ad un altro collaboratore, sarebbe andato a cercarlo, facendo la macabra scoperta.

La polizia sta cercando il figlio della vittima, un giovane di 22 anni, che al momento risulterebbe irreperibile. Il ragazzo sarebbe stato visto allontanarsi da casa visibilmente turbato.

*Notizia in aggiornamento