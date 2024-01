Bucano il muro di cinta di un magazzino di Trenitalia e rubano rame e altri materiali. 3 persone arrestate a Catania

I poliziotti del Commissariato Borgo Ognina hanno tratto in arresto in flagranza tre persone ritenute responsabili del reato di furto aggravato in concorso. Un 61enne e un 54enne rumeni e un 33enne bulgaro, tutti pregiudicati per reati contro il patrimonio, dopo aver praticato un foro sul muro di cinta di un magazzino di Trenitalia Spa, ubicato nei pressi di Piazza Europa, si sono introdotti all’interno, asportando oltre 300 kg di materiale ferroso e rame che è stato caricato su un’autovettura.

Il loro progetto è tuttavia fallito grazie al tempestivo intervento degli agenti del Commissariato Borgo Ognina, che, durante i servizi di controllo del territorio, notando tre individui che stavano caricando materiale ferroso all’interno di un’auto, si sono insospettiti e hanno, quindi, deciso di procedere al controllo.

Alla vista dell’auto della Polizia di Stato, i tre uomini hanno tentato la fuga che è stata però tempestivamente interrotta dagli agenti che sono riusciti a bloccarli.

Una puntuale indagine sull’origine del materiale metallico e del rame che già si trovava all’interno dell’autovettura ha consentito agli operatori di accertarne la provenienza furtiva, ricondotta poi al foro praticato nel muro comunicante col magazzino in cui era stipato il materiale trafugato.

Gli autori del furto sono stati condotti presso gli uffici del Commissariato Borgo Ognina dove, al termine degli adempimenti di rito, sono stati arrestati per furto aggravato.