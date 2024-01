Oltre 300 gr di marijuana nascosta in casa. Arrestata 30enne nel catanese

Ha ricevuto una visita “inaspettata” dai Carabinieri della Sezione Operativa di Gravina di Catania una 30enne catanese, sorpresa con circa 300 grammi di marijuana in casa.

I Carabinieri si sono presentati “a colpo sicuro” a casa della donna, già conosciuta alle Forze dell’Ordine, perché, all’esito di una accurata attività info investigativa, sono stati raccolti elementi indiziari tali da ritenere che potesse nascondere un grosso quantitativo di stupefacenti in casa, all’ora di pranzo. La donna in un primo momento, ha risposto di non essere vestita, sperando chiaramente di “guadagnare” qualche istante per disfarsi della droga, cedendo infine, dopo circa un paio di minuti, all’insistenza degli investigatori, aprendo loro la porta. Una volta in casa i Carabinieri hanno notato che in cucina la zanzariera della finestra, posta sopra il frigorifero, era divelta per metà.

La donna, che durante l’empasse iniziale aveva tentato di liberarsi dello stupefacente in suo possesso, non aveva tuttavia fatto i conti col fatto che prima di dare il via al “blitz”, i militari avevano predisposto un servizio di cinturazione di tutto l’immobile, e avevano visto gettare, proprio da quella finestra, una grossa busta, subito recuperata.

Il sacco, riportante una etichetta attaccata con del nastro adesivo, con scritto l’indirizzo della 30enne e la scritta “1 Kili S.”, conteneva 61 dosi di marijuana, per un peso di circa 200 grammi di sostanza stupefacente. Ulteriori ricerche hanno poi permesso di trovare in casa un barattolo circa 2 grammi di semi di marijuana triturati, mentre nel bagno, dietro la lavatrice, c’erano delle buste di plastica trasparenti autosigillanti, nonché, tre bilancini di precisione, perfettamente funzionanti. In camera da letto, infine, è stata trovata in un angolo compreso tra un armadio e delle scatole, l’ennesima busta di plastica, al cui interno c’erano altre 26 dosi di marijuana, del peso di oltre 100 grammi.

I Carabinieri, dopo aver sequestrato lo stupefacente, hanno posto la 30enne a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto e disposto per lei che l’applicazione della misura della custodia in carcere presso la casa circondariale di Catania Piazza Lanza.