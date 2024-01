Vittoria senza discussione per la Infodrive Capo d’Orlando, che in trasferta a Piazza Armerina conquista i due punti in palio per 54-79.

La squadra di coach Bolignano vince ancora e porta a casa la terza vittoria della settimana.

Domani all’interno del Tg di AMnotizie il servizio dedicato alla gara.