Fare del bene per la comunità. E’ questo l’obiettivo che si è PREfissato il direttivo della Giovanile Rocca Milan Academy. La società del presidente Domenico Belvedere, con rappresentanti e giocatrici si è recata questa mattina al reparto pediatria dell’ospedale di Sant’Agata di Militello, per donare tre televisori che potranno essere utili per far tornare il sorriso ai piccoli ricoverati.