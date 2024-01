Il santagatese Angelo Merlino rappresenterà il Parco dei Nebrodi nel CdA della Banca del Germoplasma

Angelo Merlino, originario di Messina, ma santagatese di adozione, rappresenterà il Parco dei Nebrodi quale componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio “Banca Vivente del Germoplasma Vegetale dei Nebrodi”. La nomina è arrivata ieri, 18 gennaio, con la prima determina del 2024 firmata dal commissario straordinario Giovanni Cavallaro.

Un significativo riconoscimento alla professionalità e alle competenze maturate da Angelo Merlino, laureato in Scienze forestali e ambientali, che ha fatto parte della Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e Forestali della Sicilia ed ha guidato, quale presidente, il Parco delle Madonie dal 2020 ad inizio 2023, raggiungendo significativi risultati nella gestione e nel rilancio della riserva. In precedenza aveva collaborato, in diversi progetti di ricerca con il Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, dove si ha conseguito la laurea.