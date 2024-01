A20 – Chiusura notturna tra gli svincoli di Patti e Brolo fino al 26 gennaio

Sull’Autostrada A20 Messina-Palermo, per consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di ripristino conservativo delle gallerie, nelle otto notti di venerdì 19, lunedì 22, martedì 23, mercoledì 24, giovedì 25 e venerdì 26 Gennaio, con orario 21:00 – 6:00, sarà chiuso il tratto autostradale compreso tra gli svincoli di Patti (Km.66+600) e Brolo (Km. 84+135) in direzione Palermo.

Di conseguenza, il flusso veicolare proveniente da Messina, in transito in direzione Palermo, sarà obbligato ad uscire allo svincolo di Patti, percorrere la S.S.113 e rientrare in autostrada allo svincolo di Brolo.

A tal fine, appare doveroso evidenziare che nel tratto della S.S.113 interessato vige l’ordinanza n.121/2021 che vieta il transito ai mezzi pesanti (massa superiore a 7,5 T).