Stasera su Antenna del Mediterraneo andrà in onda Momenti in TV

L’837^ puntata di Momenti in TV apre le porte al Carnevale 2024 che terminerà martedì 13 febbraio.

Una festa attesa da tutti, da grandi e piccini, che anima le strade e le piazze di tantissimi comuni come quello di Santa Lucia del Mela pronto a stupire con la sfilata delle “I Lapi I Cannaluari” , la rappresentazione storica “U Catalettu” e i tantissimi ospiti internazionali come Cecilia Gayle, I Los Locos, le Donatelle, DJ Prezioso e la DJ Claudia Giannettino, che faranno ballare migliaia di persone il 10-11 e 13 febbraio.

Durante la puntata si parlerà delle tradizioni, degli eventi, del significato delle maschere, dei coriandali e dei dolci tipici, ma si traccerà anche un percorso sui Carnevali più importanti d’Italia e di Sicilia.

Ospite in studio la dott.ssa in scienze dell’educazione Donatella Manna, mentre in collegamento da Milano la filosofa Maria Giovanna Farina.

Una puntata da non perdere, che andrà in onda stasera alle ore 21:30 e in replica sabato alle 21:00 e domenica alle 14:30.