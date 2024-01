Basket – Vittoria sofferta e importante per la Infodrive Capo d’Orlando contro il Basket School Messina

Vittoria sofferta ed importante per la Infodrive Capo d’Orlando, quella ottenuta ieri contro il Basket School Messina, allenato da Pippo Sidoti. 79-75 il punteggio finale. Due punti fondamentali per i paladini che rimangono così in testa alla classifica di Serie B Interregionale, con due lunghezze di vantaggio su Viola e Ragusa, ieri vittoriosa a Barcellona.

Un turno infrasettimanale con il sapore di derby che nascondeva molte insidie per i paladini, vuoi per l’avversario molto ostico e combattivo come il suo allenatore, vuoi per le fatiche della trasferta di Rende.

Dopo un primo tempo in cui non si è vista la solita difesa attenta dei biancoazzurri, con Messina che chiudeva i primi 20’ in vantaggio di 8 punti, sul 36-44, grazie ad un super Di Dio, ecco che al ritorno in campo dagli spogliatoi i ragazzi di coach Bolignano ingranano la marcia giusta e tornano in gara. Due triple di Moltrasio e una di Mentonelli ricuciono lo svantaggio. Leo Marini imbuca la tripla del -2 a 45” e si va alla penultima sirena con il derby riaperto: 57-59.

Ultimo periodo e subito Favali piazza la “bomba” del sorpasso: 60-59 e la Infodrive non si guarda più indietro. Squadre stanchissime nella volata finale e quando sembrava chiusa con il +8 di Favali a 33”, il solito Di Dio, che chiude la sua gara con 32 punti, con due triplone (una di tabella) riapriva tutto (77-75) prima dei due liberi della chiusura di Palermo.

Da segnalare la solita ottima prova di Simas Jasaitis (18 punti e 8 rimbalzi), i 14 punti di Leonardo Marini, i 12 di Vittorio Moltrasio e gli 11 di Gabriele Mentonelli.

Prossimo appuntamento per l’Infodrive Capo d’Orlando è il match di Piazza Armerina in trasferta, domenica 21 gennaio alle ore 18.00. Avversario molto temibile anch’esso: sarà un’altra battaglia da provare a vincere.