Barcellona Pozzo di Gotto: Il problema dell’ospedale Cutroni Zodda è di tutti. Il comitato non vuole fare politica

Il Comitato per l’ospedale Cutroni Zodda non appartiene a nessun movimento politico e non vuole presentare nessun candidato alle prossime elezioni, ha dichiarato l’avvocato Enzo Correnti nell’ultimo consiglio comunale di lunedì sera.

L’unico obbiettivo è quello di tutelare e dare voce ai cittadini sempre più preoccupati per il silenzio della politica locale e regionale, ma anche dell’ASP.

La questione preoccupa tutti e non deve diventare una diatriba tra Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto.