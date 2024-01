Naso: l’edizione 2024 del carnevale è “Cartoon Naso Carnival”

“Cartoon Naso Carnival” il tema scelto per il Carnevale 2024 a Naso.

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gaetano Nanì ha già previsto per le prossime settimane, alcune iniziative che, così come nelle precedenti edizioni, riusciranno a coinvolgere grandi e piccini.

Si parte l’8 febbraio, giovedì grasso, con gli studenti di tutte le scuole della città, protagonisti della sfilata in maschera “School Carnival”, che, dalle ore 10.00, invaderà il centro storico.

Nei giorni di sabato 10, domenica 11 e martedì 13 febbraio è invece prevista la sfilata dei gruppi in maschera e dei carri allegorici.

“Abbiamo accolto di buon grado le indicazioni che ci sono pervenute da scuola e associazioni, ma anche dalle famiglie e da gruppi di cittadini – ha dichiarato l’assessore Rosita Ferrarotto – tutti hanno manifestato apprezzamento per le precedenti edizioni. Questo ci è da stimolo a fare sempre meglio e proprio per alimentare questo spirito partecipativo anche quest’anno, per coloro che parteciperanno al Carnevale, è previsto un rimborso sulle spese documentate”.

Alla sfilata saranno ammessi carri allegorici anche di dimensioni ridotte e gruppi in maschera, il cui numero dei partecipanti non dovrà essere inferiore a 10.

“Puntiamo a far crescere sempre più il Carnevale di Naso. È nostra intenzione farlo diventare il più bello e partecipato dei Nebrodi – ha ammesso il sindaco Gaetano Nanì – invitiamo quindi tutti ad aderire. Così come estendiamo l’invito a chiunque abbia voglia di divertirsi, a farci visita nei giorni delle sfilate: non mancheranno allegria e tanto sano divertimento”.