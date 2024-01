Capri Leone: approvate le nuove fasce tariffarie per la retta dell’asilo nido

Il consiglio comunale di Capri Leone ha approvato ieri all’unanimità un emendamento presentato dall’assessore Rosalba Todaro per la rimodulazione di nuove fasce tariffarie per la retta dell’asilo nido.

Dopo un primo passaggio nello scorso mese di settembre, per rendere immediata l’apertura dell’asilo, ieri il civico consesso – a seguito di un approfondito studio amministrativo e contabile – ha approvato le nuove tariffe a sostegno delle famiglie.

Di fatto, per i redditi con ISEE fino a 10.632,94 euro, la quota applicata sarà di 75 euro. Per i redditi con ISEE fino a 20 mila euro, la tariffa sarà pari a 110 euro. Per i nuclei familiari con ISEE oltre i 20 mila euro, la quota stabilità sarà pari a 130 euro. Inoltre è previsto un abbattimento del costo del servizio pari al 50% in presenza del secondo figlio e del 75% per il terzo. In assenza di ISEE sarà applicata la tariffa massima di 130 euro.

“C’è soddisfazione per questo importante risultato. Ringrazio tutti i consiglieri comunali per avere assunto un ruolo attivo nella modifica del regolamento e della tabella con le fasce delle tariffe – afferma il Sindaco di Capri Leone, Bernardette Grasso. La nostra Amministrazione vuole continuare a puntare sul valore dei servizi sociali e sull’istruzione, per rendere la nostra comunità sempre più attrattiva, senza però gravare sui bilanci familiari”.

Le nuove tariffe approvate saranno applicate dal mese corrente. Inoltre, si ricorda alle famiglie che c’è ancora la possibilità di iscrivere i propri figli per l’anno scolastico in corso.