Rodì Milici – L’Associazione Le Donne del Borgo presenta il libro “Remi di rime”

L’associazione Le donne del Borgo di Rodì Milici presenta il libro “remi di rime” di Cinzia Pitingaro, presso la Biblioteca comunale Longane in Via Dante Alighieri, 3, venerdì 19 gennaio alle ore 17:30.

Nel lascito implicito della scrittura di Gianni Rodari c’è, tra le varie, l’importanza di dare spazio alla creatività. Se non fosse così, non sarebbe facile spiegare in altro modo la forza delle filastrocche che il maestro di Omegna ha scritto con così tanta passione. Si deve partire proprio da qui, per spiegare l’altrettanta forza della scrittura di Cinzia Pitingaro, capace di dare voce alla fantasia e, allo stesso tempo, di dare risposta al bisogno educativo e formativo delle nuove generazioni. “Remi di rime” può divenire, all’occorrenza, un ottimo strumento didattico che faciliterà, attraverso la semplicità e il divertimento, l’apprendimento di concetti essenziali durante un periodo di crescita così complesso e importante come quello vissuto dalle generazioni a cui è rivolto questo volumetto con elegante veste editoriale. L’autrice riesce, attraverso l’uso adeguato e sapiente delle parole, ad incuriosire, far innamorare chi si approccia alle sue filastrocche e di conseguenza ad educare. L’intento, però, non è solo quello educativo fine a se stesso, ma anche adoperare la semplicità e la creatività come ingredienti essenziali per il successo formativo. Apprendere spesso è un’attività non molto amata dagli studenti, perché legata ad un processo obbligatorio in cui vi è apparentemente poca scelta. Cinzia Pitingaro è stata, invece, in grado di restituire il piacere dell’apprendimento. La piacevolezza è data dal fatto che le filastrocche sono scritte pensando ai bambini ed “animate”, in qualche modo, dalle illustrazioni. Non vi sono motivazioni per non scegliere di adottare questo libro, che può divenire bussola come un buon amico. La presentazione del libro Remi di rime viene proposta soprattutto alle insegnanti della primaria e alle prime classi delle medie.

Angela Serena Lo Conti