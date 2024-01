Incidente mortale di Alcara Li Fusi, comunità in lutto per Paolo. Dimesso uno tre giovani feriti

E’ stato dimesso dall’ospedale uno dei tre ragazzi rimasti feriti ieri all’alba nel terribile incidente stradale avvenuto sulla strada agricola di contrada Feri ad Alcara Li Fusi e in cui ha perso la vita Paolo Zaiti, di soli 21anni. Gli altri due, invece, sono ancora ricoverati in ospedale.

La piccola comunità alcarese è sprofondata nel dolore per la tragica morte del ragazzo, che dopo una serata trascorsa in campagna, insieme agli altri tre ragazzi stava facendo ritorno a casa a bordo del suo fuoristrada. Nei pressi di un tornante, la sua jeep, secondo una prima ricostruzione, avrebbe prima sbandato verso destra, poi è uscita di strada a sinistra, sfondando il guardrail e precipitando in una scarpata. Il mezzo è finito su un terrazzamento al di sotto della carreggiata, tra gli alberi. Un volo di diversi metri, fatale per il ragazzo, parzialmente sbalzato fuori dall’abitacolo e rimasto schiacciato sotto il fuoristrada, che ha arrestato la sua corsa sul lato guida. Gli altri tre, tutti coetanei della povera vittima, sono rimasti feriti, in modo non grave. Soccorsi dai sanitari del 118 e trasferiti al PS dell’ospedale di S. Agata di Militello. La salma del ragazzo, è stata recuperata dai Vigili e del fuoco e trasferita all’obitorio dell’ospedale Papardo di Messina per l’esecuzione dell’autopsia. Anche il fuoristrada è stato recuperato dai caschi rossi, che si sono avvalsi di una gru per le operazioni, e posto sotto sequestro. I rilievi tecnici per ricostruire dinamica e cause dell’incidente sono stati eseguiti ai carabinieri dalla stazione di Alcara Li Fusi e della sezione radiomobile della compagnia di S. Agata di Militello.

Nei pressi del luogo dell’impatto è stato trovato anche un pezzo di paraurti che non appartiene al veicolo su cui viaggiavano i quattro giovani. I carabinieri hanno già rintracciato il mezzo a cui appartiene, un altro fuoristrada, messo a disposizione dell’Autorità per le opportune verifiche, circa la possibilità che possa essere entrato in contatto di striscio con la jeep condotta da Paolo, poi uscita di strada più avanti, senza che però il guidatore se ne accorgesse, mentre procedeva in senso opposto sulla sua corsia di marcia. Intanto la morte del ragazzo ha scosso profondamente la piccola comunità di Alcara. Così la Pro Loco Alcarese sintetizza il sentimento di lutto della cittadinanza: “Non ci sono parole che riescano ad esprimere il dolore che oggi affligge la nostra comunità. Paolo ricorderemo per sempre il tuo sorriso, la tua intraprendenza ed il tuo modo di fare gentile.” Tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza, giunti anche dalle amministrazioni comunali dei comuni del comprensorio.