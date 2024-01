Gioiosa Marea: istituiti i “parcheggi rosa”

Le donne in stato di gravidanza e le neomamme possono richiedere on line un “tagliando rosa” per parcheggiare negli stalli a loro destinati nel centro cittadino di Gioiosa Marea e nella zona di San Giorgio.

Per chiedere il rilascio del tagliando, le donne in gravidanza o ai genitori con bambini non superiori a due anni di età, possono svolgere la procedura sulla piattaforma dedicata al seguente link: http://51.91.101.75/street-assist/

Sono sei i parcheggi rosa istituiti: in via Umberto I, in una zona dove insistono diversi negozi, in Via Mazzini, nei pressi dello storico palazzo municipale che sta per essere inaugurato, in Via Liguria nei pressi dell’incrocio con via Torrente Zappardino, in via Carlo Alberto nel tratto compreso tra via San Giovanni e via Umberto I, a San Giorgio sul lungomare Anna Rita Sidoti nei pressi di Piazza Tonnara e in via Andrea Doria in prossimità del parco giochi.

L’iniziativa è stata adottata dall’assessore Giosuè Guardina: “L’istituzione dei parcheggi rosa rappresenta un gesto di attenzione e sensibilità nei confronti delle famiglie per agevolare i movimenti delle donne in stato di gravidanza o con neonati al seguito, ha dichiarato il sindaco Giusi La Galia. Crediamo che anche da piccole azioni come questa si evidenzia la volontà di migliorare la qualità della vita delle famiglie gioiosane”.