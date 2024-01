Capo d’Orlando – Importante finanziamento per il rifacimento della facciata del PalaValenti, Cirilla: “Molto soddisfatto”

Il comune di Capo d’Orlando ha ottenuto un finanziamento di 100.000€ per il rifacimento della facciata esterna del PalaValenti.

Il glorioso campo da gioco, fuori uso da circa 4 anni, verrà presto riaperto alle società sportive, dopo i lavori di manutenzione e ristrutturazione che hanno riguardato la struttura interna, comprensivi di rifacimento degli spogliatoi di gioco.

Nel contempo, con la finanziaria approvata da poco all’ARS, è stato ottenuto il finanziamento di cui sopra, per dare nuova vita al palazzetto anche all’esterno. Soddisfatto l’Assessore Cirilla, che si è battuto fortemente per ottenerlo: “Desidero innanzitutto ringraziare l’On. Bernardette Grasso, che si è come sempre spesa per il nostro territorio. E’ un investimento importante per dare linfa vitale ad una struttura storica per Capo d’Orlando e non solo.”

Ecco l’intervista completa.