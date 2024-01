Alcara Li Fusi in lutto per la perdita del giovane Paolo Zaiti in un incidente stradale, aveva solo 21 anni

Giorno tragico per la comunità di Alcara Li Fusi, che si è risvegliata con la drammatica notizia della morte del giovane Paolo Zaiti, avvenuta a causa di un incidente stradale all’alba.

Paolo aveva soltanto 21 anni, era un giovane allegro e pieno di vita. Un grande lutto avvolge la città di Alcara: “Oggi è un giorno triste per la nostra comunità. L’Amministrazione Comunale si unisce al dolore delle famiglie Zaiti e Calcò per la tragica e prematura scomparsa del giovane Paolo. Possa la sua anima riposare in pace.”, si legge sulla pagina Facebook del comune.

Anche la Pro Loco Alcarese ha voluto lasciare un suo messaggio in ricordo: “Non ci sono parole che riescano ad esprimere il dolore che oggi affligge la nostra comunità. Paolo ricorderemo per sempre il tuo sorriso, la tua intraprendenza ed il tuo modo di fare gentile. Alla famiglia Zaiti va il nostro più grande ed affettuoso abbraccio.”

Partecipa al dolore anche il sindaco di Sant’Agata di Miitello Bruno Mancuso con un post Facebook. “Ci associamo al dolore della comunità alcarese per il tragico lutto che l’ha colpita Sant’Agata è vicina ai familiari e alla cittadinanza tutta”.

Davvero una morte tragica. Quella che doveva essere una spensierata serata tra amici, si è trasformata purtroppo in dramma.

L’allarme è scattato intorno alle 5 di questa mattina, quando sono stati allertati i soccorsi. I quattro, secondo alcuni presenti, avrebbero trascorso la serata nella proprietà di uno di loro, nella zona rurale di area Carbuncolo. Poi il rientro a casa, a bordo di una Jeep Nissan, condotta proprio da Paolo. Secondo una prima ricostruzione, per cause in corso di accertamento, il mezzo nei pressi di un tornante, avrebbe sbandato, uscendo poi di strada. Il fuoristrada ha oltrepassato il guardrail finendo in un terreno scosceso. Un salto di diversi metri, con la jeep che ha arrestato la sua corsa su un fianco in un terrazzamento piantumato ad alberi di ulivo. Il giovane Paolo, che era alla guida, è rimasto schiacciato sotto la jeep.

Vani i soccorsi dei sanitari del 118. Per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Gli altri 3, invece, sono stati condotti all’ospedale di Sant’Agata di Militello, per gli accertamenti del caso. Sul posto i carabinieri della locale stazione e della sezione radiomobile di Sant’Agata di Militello, che hanno isolato la zona ed effettuato i rilievi tecnici e gli agenti della municipale alcarese.

E’ stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, del distaccamento santagatese, al comando del Capo Squadra Spadaro, che hanno raggiunto il mezzo, con scale e corde, mettendo l’area in sicurezza e procedendo poi alle operazioni di recupero della salma e del fuoristrada, per le quali si è reso necessario l’intervento di una gru. Strazianti ed interminabili minuti per i familiari del ragazzo e per i tanti alcaresi che si sono precipitati sul posto.

Intanto, la Procura di Patti ha aperto un’inchiesta per far luce sull’incidente che non avrebbe visto altri veicoli coinvolti. Il corpo del 21enne è stato trasferito al Papardo dove nelle prossime verrà eseguita l’autopsia.