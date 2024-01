Tratta ferroviaria Messina-Patti-Sant’Agata Militello: le segnalazioni del Comitato Pendolari Sicilia

Il comitato pendolari Sicilia, presieduto da Giacomo Fazio ed il comitato spontaneo pendolari Messina-Patti, rappresentato da Pietro Li Mura, hanno sottoposto ad Rfi, alla Regione Sicilia e a Trenitalia alcune problematiche riguardanti alcune stazioni ferroviarie lungo la tratta Messina-Patti-S.Agata Militello, che sono state segnalate da numerosi pendolari.

Scalo di Spadafora-San Martino: predisporre attraverso segnaletica verticale ed orizzontale almeno uno stallo handicap antistante il cancello d’ingresso del fabbricato viaggiatori.



Scalo di Torregrotta: revisione delle attuali pensiline installate su entrambi i marciapiedi, attraverso l’installazione di paratie/sponde laterali in modo da consentire un migliore riparo dei viaggiatori dal vento e dalla pioggia.



Scalo di Milazzo: installazione di un distributore automatico di snack e bevande nell’atrio d’ingresso (fermata per treni a lunga percorrenza).



Scalo di Barcellona-Castroreale: installazione di un monitor partenze presso il secondo marciapiede, in attesa di valutare le intenzioni sui possibili interventi volti all’abbattimento delle barriere architettoniche e sul miglioramento dell’accessibilità del secondo binario, come la realizzazione di un ascensore sul primo e sul secondo marciapiede. Infine installazione di un distributore automatico di snack e bevande nell’atrio d’ingresso (fermata per treni a lunga percorrenza).



Scalo di Terme Vigliatore: predisporre attraverso segnaletica verticale ed orizzontale almeno uno stallo handicap antistante il cancello d’ingresso del fabbricato viaggiatori ed installazione di una biglietteria self-service all’interno dell’atrio d’ingresso.



Scalo di Novara-Montalbano-Furnari: installazione di una pensilina con annessa seduta per consentire il riparo dalle intemperie (richiesta avanzata da più anni e da più parti), ripristino o eventuale sostituzione dell’orologio “storico”. Risulta ancora fermo e guasto (da anni); capire per quale motivo è stata posizionata ormai da tempo una “recinzione plastificata arancione” sul primo marciapiede. Nel corso del 2023 era stato previsto un piano di rinnovo della cartellonistica di stazione. Quando verrà integrata e rinnovata? Predisporre attraverso segnaletica verticale ed orizzontale almeno uno stallo handicap antistante il cancello d’ingresso del fabbricato viaggiatori.



Scalo di Falcone: installazione di una pensilina con annessa seduta per consentire il riparo dalle intemperie (richiesta avanzata da più anni e da più parti). Nel corso del 2023 era stato previsto un piano di rinnovo della cartellonistica di stazione. Quando verrà integrata e rinnovata? Capire per quale motivo è stata posizionata ormai da tempo una “recinzione plastificata arancione” sul primo marciapiede in corrispondenza della sala relè/batterie. Infine predisporre attraverso segnaletica verticale ed orizzontale almeno uno stallo handicap antistante il cancello d’ingresso del fabbricato viaggiatori.



Scalo di Oliveri-Tindari: installazione di un monitor partenze all’interno dell’atrio interno della stazione, in corrispondenza della sala d’attesa (si consideri che non è prevista un’uscita diretta sul primo marciapiede e l’eventuale monitor potrebbe aiutare i passeggeri ad essere informati, in tempo, circa l’arrivo del treno). Nel corso del 2023 era stato previsto un piano di rinnovo della cartellonistica di stazione. Quando verrà integrata e rinnovata? Rifacimento del manto stradale del piazzale antistante il fabbricato viaggiatori, con particolare attenzione ai pericolosissimi dossi che possono mettere a rischio l’incolumità degli utenti causati dalle radici dei pini marittimi (da preservare, tutelare e curare). Predisporre attraverso segnaletica verticale ed orizzontale almeno uno stallo handicap antistante il cancello d’ingresso del fabbricato viaggiatori e garantire l’ordinaria manutenzione, pulizia e decoro dell’ex scalo merci, bonificando l’intera area per evitare che possa verificarsi e ripetersi con l’approssimarsi della bella stagione, come nel luglio 2023, un pericoloso innesco d’incendio.

Scalo di Patti-San Piero Patti: installazione di un distributore automatico di snack e bevande in prossimità della macchinetta self-service (fermata per treni a lunga percorrenza).

Scalo di Capo d’Orlando-Naso: installazione di un distributore automatico di snack e bevande in prossimità della macchinetta self-service (fermata per treni a lunga percorrenza).

Scalo di S. Agata Militello: installazione di un distributore automatico di snack e bevande in prossimità della macchinetta self- service (fermata per treni a lunga percorrenza).