Palermo – Attacca cane a un palo e gli dà fuoco: denunciato un uomo

Ha bruciato un cane vivo dopo averlo attaccato a un palo delle indicazioni stradali, in via delle Croci, nei pressi della chiesa di Santa Maria del Monserrato a Palermo. L’allarme è scattato ieri sera quando passanti e residenti vedendo l’animale avvolto dalle fiamme hanno chiamato la polizia.

Ad appiccare il fuoco è stato un uomo, come riporta ANSA Sicilia. È intervenuta la polizia, che ha portato via l’uomo dopo che in strada si era formata una folla di persone inferocite. L’animale, un pitbull, è in cura in una clinica veterinaria, ma è in gravi condizioni per le ustioni riportate. L’uomo è stato portato in questura e nel tragitto ha danneggiato anche l’auto degli agenti. “Si tratta di un crimine barbaro che va punito severamente – scrivono in una nota gli animalisti di Aidaa – auspichiamo che il governo prenda nota dell’escalation di crimini contro gli animali e che adegui il codice penale con pene severe e veramente proporzionate all’efferatezza di questi orrori”.