Capo d’Orlando: uomo sorpreso in un cantiere edile. Bloccato e denunciato per tentato furto

Giornata densa di tensioni quella di ieri per Capo d’Orlando. Dopo la terribile esplosione, probabilmente dovuta ad una fuga di gas avvenuta in appartamento di Via Piave, nel tardo pomeriggio si è reso necessario l’intervento dei Carabinieri in un cantiere edile in Via Consolare Antica, dove è stato sventato quello sembra un tentato furto.

Tutto è partito da una segnalazione giunta alla centrale operativa, circa la possibile presenza di soggetti estranei che si erano intrufolati nel cantiere edile, in pieno centro cittadino, forse pensando di poter agire approfittando del buio e passare, quindi, inosservati. Sul posto sono, però, giunti tempestivamente i militari dell’Arma della compagnia di Sant’Agata di Militello, che hanno intercettato e bloccato un uomo. Lo stesso, secondo indiscrezioni, sarebbe residente nel comprensorio nebroideo. L’uomo, dopo gli accertamenti del caso è stato identificato e denunciato a piede libero per tentato furto.

In atto sono in corso ulteriori indagini per ricostruire esattamente la vicenda, che verranno svolte anche con l’ausilio dei sistemi di video sorveglianza installati in zona. Al momento non si esclude che ci possano essere altri complici.