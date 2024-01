Sant’Agata Militello: svolgerà lavori di pubblica utilità e attività di volontariato al posto della detenzione

Il tribunale di sorveglianza di Messina ha concesso l’affidamento in prova ai servizi sociali ad un cinquantenne santagatese, che era stato condannato a 5 mesi di reclusione dal tribunale di Patti.

L’istanza al tribunale peloritano è stata presentata dal suo legale, l’avvocato Nunziatina Armeli, con la consapevolezza che questo percorso alternativo alla detenzione, svolgendo lavori di pubblica utilità per il comune di Sant’Agata Militello e attività di volontariato, sia un percorso utile per la risocializzazione del condannato e per la collettività.

L’uomo era stato arrestato nel dicembre del 2017 dai carabinieri di Sant’Agata Militello, perchè i militari gli avevano trovato addosso, nella tasca del giubbotto, circa 16 grammi di hashish suddivisa in stecche. In avanti, proseguendo la perquisizione presso la sua abitazione, i militari avevano trovato altre sei stecche di hashish e denaro ritenuto provento dell’attività di spaccio. La droga ed il denaro furono sottoposti a sequestro.

Nel corso del processo celebrato con le forme del rito abbreviato, l’uomo si era difeso spiegando che la sostanza era destinata ad un uso esclusivamente personale e la somma di denaro era frutto della propria attività lavorativa. Ciò nonostante fu condannato alla pena di 5 mesi di reclusione.

In avanti il suo legale, l’avvocato Nunziatina Armeli, presentò istanza al tribunale della sorveglianza di Messina, che ha accolto la richiesta, concedendo all’uomo l’affidamento in prova al posto della detenzione, per cui svolgerà lavori di pubblica utilità per il comune di S.Agata Militello e attività di volontariato.