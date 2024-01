Posticipato a venerdì 19 gennaio la sospensione dell’erogazione idrica a Messina

Continuano i lavori di adeguamento ed ammodernamento della rete idrica cittadina programmati da AMAM che, si protrarranno fino al mese di aprile. Lavori necessari per consentire la sostituzione di alcune condotte ormai vetuste e non più adeguate alle esigenze ed ai bisogni della popolazione messinese .

I lavori programmati per venerdì prossimo 12 gennaio sono stati posticipati a venerdì 19 causa avverse condizioni meteo. Lo ha annunciato il sindaco Basile il quale ha pure informato che “insieme ai lavori già programmati a dicembre 2023, rinviati sempre a causa di condizioni meteo non favorevoli, si aggiungeranno i lavori previsti a febbraio proprio, per accelerare l’esecuzione degli interventi erispettare la programmazione di aprile quale data ultima per chiudere i cantieri”.

La presidente AMAM Loredana Bonasera ha parlato di “collegamento dei serbatoi di Montesanto 1 e Montesanto 2 che richiede saldature importanti per cui, la ditta incaricata dei lavori, ha chiesto il posticipo di una settimana”.

Grazie a questo collegamento, ha concluso la Bonasera, “Messina potrà contare su una riserva idirica di una certa consistenza e importanza” Ancora, Basile e la Bonasera hanno parlato di altri interventi nella rete idrica cittadina previsti nel cronoprogramma e, necessari per evitare la dispersione che si aggira sul 30% della portata”. AMAM ha garantito che, a differenza di quanto accaduto nella sospensione di novembre dove, in diverse zone della città l’erogazione idrica è ripresa dopo oltre 48 ore per causa di un mal funzionamento di una pompa nell’invaso di Montesanto, questa volta l’acqua tornerà nei tempi programmati. I cittadini per mitigare comprensibili disagi, potranno contare su quattro punti fissi di erogazione attraverso un servizio di autobotti, altre autobotti gireranno per la città.

A questi, ha aggiunto l’assessore alla protezione civile Minutoli, “si aggiungeranno altri moduli messi a disposizione dalla protezione civile regionale oltre ad alcune autobotti che verranno inviate dai comuni limitrofi”. Non potendo prevedere l’imprevedibile, i messinesi entro domenica 21 gennaio potranno contare su una erogazione idrica regolare.